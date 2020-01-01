Защитный крем Seni Care с окисью цинка и синодором 200мл.

Защитный крем Seni Care с окисью цинка и синодором предотвращает развитие воспалительных процессов, опрелостей и пролежней. Ускоряя регенерацию кожи, крем Seni глубоко увлажняет кожу, оставляя на ней белый защитный слой.



Регулярное применение такого крема положительно сказывается на состоянии кожи, устраняются шероховатости, уменьшаются следы покраснения, жжения и зуд.



Рецептура крема и нанесение без втирания обеспечивает то, что крем не приклеивается к подгузнику, а остается на коже, защищая ее.



Активные компоненты:



Окись цинка - обладает противовоспалительным, подсушивающим, абсорбирующим, вяжущим и антисептическим действием.



Глицерин предохраняет от пересыхания, хорошо увлажняет, оказывает антисептическое и смягчающее влияние, сохраняет естественный гидролипидный барьер.



Биокомплекс льна успокаивает и регенерирует раздраженную кожу. Особенно рекомендован лицам, использующих подгузники или впитывающие трусики анатомической формы, что может привести к натиранию в паховой области.



SINODOR - средство, поглощающее неприятный запах мочи.

Пантенол напитывает и смягчает сухую кожу, заживляет микротрещинки, ускоряет процесс регенерации дермы, нормализует метаболизм клеток.



Парафиновое фармацевтическое масло обладает смягчающим свойством, образует на коже пленку, удерживающую влагу, не дает коже пересыхать.



Экстракт цветка ромашки обладает антибактериальным, противовоспалительным и успокаивающим эффектом, снимает раздражение, воспаление.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести крем на предварительно очищенные участки кожи, склонные к появлению опрелостей и пролежней. Легкими, массирующими движениями распределить по поверхности. НЕ ВТИРАТЬ!



Особенности:



- 200 мл.;



- продукт дерматологически протестирован;



- гипоаллергенный;



- для ежедневного использования.

